O verdadeiro mundo de Manuel João Vieira em exposição no MAAT

Questionado sobre se a sua incursão na política é uma extensão da arte, Manuel João Vieira explica que o que lhe “interessa é o lado performativo da coisa, criar um personagem que é responsável por essa performance”.
“Não sou eu. Acho interessante. É a mesma coisa que me acontece quando faço música, por exemplo, com os EnaPá2000. É encarnar um personagem mais ou menos abjeto. Acho que sem esse personagem não conseguiria estar a fazer aquelas músicas e a cantar em público”, refere.
Na base de muitos dos trabalhos que apresenta na exposição está o desenho. Manuel João Vieira chama-lhe “o fio condutor”. “Eu começo a desenhar e o fio é a linha” que leva à pintura admite o artista. No entanto, nem sempre o desenho está na base e na pintura permite-se por vezes pintar por cima de outras figuras.
Sobre o seu método de trabalho, Manuel João Vieira reconhece que, agora, quer fazer uma coisa de cada vez. “Eu tenho tendência a fazer várias coisas ao mesmo tempo”, explica, dando como exemplo alturas em que está no atelier. “Vou à casa de banho, e lembro-me de uma coisa qualquer para uma canção e vou lá e escrevo”, conta, mas pelo meio dedica-se a um quadro.
Sobre o título da exposição “A ilha Púrpura”, o artista olha em seu redor e identifica várias ilhas nas suas telas. Diz também que é um título poético. Perguntamos por isso se escreve poesia, admite que sim. “Muito mal, mas escrevo poesia, sobretudo quando estou em estados muito estranhos”, diz.
A exposição no MAAT vai estar patente até 7 de setembro e conta com visitas guiadas flash de 30 minutos, todos os dias, às 18h00, exceto às terças-feiras, dia em que o museu está encerrado.