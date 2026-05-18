O verdadeiro mundo de Manuel João Vieira em exposição no MAAT

Manuel João Vieira está de caneta e tinta-da-china na mão quando chegamos à sala do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), onde tem a sua exposição. O artista está a ultimar um desenho, o único, a preto e branco que está nas paredes do museu onde abre, quarta-feira ao público, a exposição “A Ilha Púrpura: notas e paisagens”.

A mostra reúne 50 obras de pintura, desenho e escultura. O curador João Pinharanda disse, na apresentação, que Manuel João Vieira “não tem um universo, mas sim um ‘pluriverso’". Com isto quer dizer que o artista tem diversos mundos que vão da música à política. Neles Manuel João Vieira encarna várias personagens.

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É, no entanto, na pintura que Manuel João Vieira é ele próprio. Em resposta à Renascença, sobre se é mais verdadeiro quando está a pintar, o artista admite que “no atelier existe um despir de tudo aquilo que sejam as ideias do sujeito”. É ali que se confronta consigo mesmo.

“Eu, além de ser a pessoa que é o mecanismo de pintar, sou ao mesmo tempo espetador das coisas”, explica. “Acho que estou dividido em duas pessoas, a que é o espetador e o tipo a partir do qual fluem as imagens”, detalha.