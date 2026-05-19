Agência Lusa mostra 40 Anos de fotojornalismo

Na sede da Agência Lusa, em Lisboa, estão imagens que percorrem quatro décadas de acontecimentos retratados pela lente dos fotojornalistas da Lusa.

19 mai, 2026 - 17:03 • Maria João Costa



Lisboa no "apagão" de abril de 2025, que afetou a Península Ibérica e parte do Território francês. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Lisboa no "apagão" de abril de 2025, que afetou a Península Ibérica e parte do Território francês. Foto: António Pedro Santos/Lusa

Estiveram nos incêndios em Portugal ou nos conflitos internacionais como a Ucrânia e Síria. São fotojornalistas que através do seu olhar e da sua lente registaram para mostrar ao mundo vários acontecimentos que marcaram a História.

O resultado está exposto numa iniciativa que assinala 40 anos de fotojornalismo da Agência Lusa, que pode ser visitada no edifício sede da agência, em Lisboa.

Ao todo, cerca de uma centena de fotografias assinadas pelos profissionais da Lusa refletem sobre realidades que deixaram memória.

Os profissionais da Lusa querem com esta exposição promover uma aproximação ao fotojornalismo e para tal estão a promover visitas guiadas para pequenos grupos, sobretudo de alunos do ensino secundário, universitário e politécnico de todo o país.

Fundada em 1986, na sequência da fusão da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) e da ANI (Agência Noticiosa de Informação), a LUSA é hoje fonte diária de informação para a comunicação social nacional


Incêndio em Sernancelhe, distrito de Viseu. Um stand e uma oficina automóveis ficaram totalmente destruídos (agosto 2025). Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa
Incêndio em Sernancelhe, distrito de Viseu. Um stand e uma oficina automóveis ficaram totalmente destruídos (agosto 2025). Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa

Nazaré Big Wave Challenge (dezembro 2025). Foto: Paulo Cunha/Lusa
Nazaré Big Wave Challenge (dezembro 2025). Foto: Paulo Cunha/Lusa

Bastidores da Moda Lisboa (março 2025). Foto: António Pedro Santos/Lusa
Bastidores da Moda Lisboa (março 2025). Foto: António Pedro Santos/Lusa

Incêndio em Raíz do Monte, Vila Pouca de Aguiar (setembro 2024). Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa
Incêndio em Raíz do Monte, Vila Pouca de Aguiar (setembro 2024). Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa

Campo de refugiados palestinianos nos arredores de Damasco, capital da Síria (dezembro 2024). Foto: António Pedro Santos/Lusa
Campo de refugiados palestinianos nos arredores de Damasco, capital da Síria (dezembro 2024). Foto: António Pedro Santos/Lusa

A chuva intensa causou graves cheias em Maputo, Moçambique, deixando milhares de pessoas desalojadas (dezembro 2023). Foto: Luísa Nhantumbo/Lusa
A chuva intensa causou graves cheias em Maputo, Moçambique, deixando milhares de pessoas desalojadas (dezembro 2023). Foto: Luísa Nhantumbo/Lusa

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