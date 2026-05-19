Rei Carlos III e celebridades foram ver flores em exposição de jardinagem

´A exposição de jardinagem Chelsea Flower Show, uma das mais prestigiadas de todo o Reino Unido, abre esta terça-feira ao público, depois de uma inauguração que contou com a presença de várias celebridades e a família real britânica.

O Rei Carlos III e a Rainha Camila, assim como estrelas como o antigo futebolista inglês David Beckham, o guitarrista dos Queen Brian May ou a atriz Judi Dench, foram algumas das figuras que marcaram presença na sessão inicial.

Como é habitual nesta exposição, os jardins reais em Chelsea estão repletos de pequenos gnomos, que servem de caricaturas para algumas personalidades notórias, como o próprio Rei.

A exposição mantém-se aberta ao público até sábado, dia 23 de maio, em Londres.

Veja algumas das imagens da exposição.