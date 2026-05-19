Rei Carlos III e celebridades foram ver flores em exposição de jardinagem

Exposição abre ao público esta terça-feira, mas contou com uma inauguração repleta de estrelas.

19 mai, 2026 - 08:27 • João Malheiro



Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
 

´A exposição de jardinagem Chelsea Flower Show, uma das mais prestigiadas de todo o Reino Unido, abre esta terça-feira ao público, depois de uma inauguração que contou com a presença de várias celebridades e a família real britânica.

O Rei Carlos III e a Rainha Camila, assim como estrelas como o antigo futebolista inglês David Beckham, o guitarrista dos Queen Brian May ou a atriz Judi Dench, foram algumas das figuras que marcaram presença na sessão inicial.

Como é habitual nesta exposição, os jardins reais em Chelsea estão repletos de pequenos gnomos, que servem de caricaturas para algumas personalidades notórias, como o próprio Rei.

A exposição mantém-se aberta ao público até sábado, dia 23 de maio, em Londres.

Veja algumas das imagens da exposição.


Rei Carlos III na abertura do espetáculo de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: via Reuters
Rei Carlos III na abertura do espetáculo de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: via Reuters

Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA

Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA

Brian May, guitarrista dos Queen e a baronesa Floella Benjamin na exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA
Brian May, guitarrista dos Queen e a baronesa Floella Benjamin na exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA Foto: Andy Rain/EPA

Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA

A atriz Judi Dench na exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
A atriz Judi Dench na exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA

Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA

David Beckham na abertura do espetáculo de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: via Reuters
David Beckham na abertura do espetáculo de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: via Reuters

Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA
Exposição de jardinagem Chelsea Flower Show 2026 Foto: Andy Rain/EPA

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