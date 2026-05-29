Não foi a Bad Bunny? Ainda vai a tempo de ver as fotos da semana

Para além do arraial de Benito, pode deixar-se surpreender pelo búfalo loiro do Bangladesh apelidado de "Donald Trump", pelo boné com rodinhas de um fã da Volta à Itália ou ainda pelos concorrentes armados em super-heróis que correm, todos os anos, numa ribanceira atrás de uma bola de queijo numa vila inglesa.

29 mai, 2026 - 22:25 • Catarina Magalhães



Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, foi o artista internacional mais ouvido em Portugal em 2025 e reuniu esta semana mais de 120 mil pessoas nos ritmos tropicais e latinos do cantor. Foto: Manuel De Almeida/Lusa
Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, foi o artista internacional mais ouvido em Portugal em 2025 e reuniu esta semana mais de 120 mil pessoas nos ritmos tropicais e latinos do cantor. Foto: Manuel De Almeida/Lusa

Foi o tema mais falado da semana em Portugal (e pode adivinhar-se já um dos momentos mais populares do ano).

Após escrever uma carta de amor a Porto Rico durante o show do intervalo do Super Bowl, Bad Bunny voou até Lisboa e encheu, por duas vezes, o Estádio da Luz, com milhares de fãs ansiosos pelo espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS".

A estrela, de 32 anos, celebrou por cá a cultura latina na terça e quarta-feira, trouxe consigo a "La Casita" – uma pequena casa cor-de-rosa inspirada nas raízes porto-riquenhas que vira uma festa com convidados surpresa no meio da atuação –, mas também tirou tempo para homenagear a nossa.

Na primeira noite, um dos músicos da banda do artista tocou a música "Lisboa Menina e Moça", de Carlos do Carmo, com um "cuatro puertorriqueño" (instrumento tradicional do país caribenho). Já no segundo concerto, surpreendeu o público com "A minha casinha", um clássico de Xutos e Pontapés.

Para além do arraial de Benito, pode deixar-se surpreender na fotogaleria da semana pelo búfalo loiro do Bangladesh apelidado de "Donald Trump", pelo boné com rodinhas de um fã da Volta à Itália ou ainda pelos concorrentes armados em super-heróis que correm, todos os anos, numa ribanceira atrás de uma bola de queijo no Reino Unido.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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"Um futuro de glória". O defesa e capitão do Torreense, Stopira, deu o golo que conquistou no domingo a Taça de Portugal, num jogo contra o Sporting. O clube do jogador cabo-verdiano e o resto da equipa de Torres Vedras fez história, sendo o primeiro clube da 2ª liga a vencer a Taça. Foto: Tiago Petinga/EPA
"Um futuro de glória". O defesa e capitão do Torreense, Stopira, deu o golo que conquistou no domingo a Taça de Portugal, num jogo contra o Sporting. O clube do jogador cabo-verdiano e o resto da equipa de Torres Vedras fez história, sendo o primeiro clube da 2ª liga a vencer a Taça. Foto: Tiago Petinga/EPA

Sombras de vida. Enquanto fazem greve de fome, as pessoas detidas no centro norte-americano do ICE, um serviço de anti-imigração, acenaram no domingo ao ouvir os manifestantes a bloquear o trânsito no exterior. Do pouco que se sabe do que se passa lá dentro, os familiares reclamam pelos atrasos de cuidados médicos e pelas condições precárias das instalações. Foto: Ryan Murphy/Reuters
Sombras de vida. Enquanto fazem greve de fome, as pessoas detidas no centro norte-americano do ICE, um serviço de anti-imigração, acenaram no domingo ao ouvir os manifestantes a bloquear o trânsito no exterior. Do pouco que se sabe do que se passa lá dentro, os familiares reclamam pelos atrasos de cuidados médicos e pelas condições precárias das instalações. Foto: Ryan Murphy/Reuters

Armadas em super-heróis, dezenas de pessoas correram (como podem) numa ribanceira atrás de uma bola de queijo. Disputado na segunda-feira, o concurso é típico da vila de Cotswolds, na Inglaterra, e já tem quase 200 anos de tradição. Foto: PA Images/Reuters
Armadas em super-heróis, dezenas de pessoas correram (como podem) numa ribanceira atrás de uma bola de queijo. Disputado na segunda-feira, o concurso é típico da vila de Cotswolds, na Inglaterra, e já tem quase 200 anos de tradição. Foto: PA Images/Reuters

Rodas na cabeça e na estrada. Este fã foi apanhado na quarta-feira com um chapéu em homenagem à 17ª etapa ciclista da Volta a Itália, a chamada "Giro d'Italia". A competição termina neste domingo, mas o ciclista português Afonso Eulálio já caiu do grupo dos favoritos. Foto: Luca Zennaro/EPA
Rodas na cabeça e na estrada. Este fã foi apanhado na quarta-feira com um chapéu em homenagem à 17ª etapa ciclista da Volta a Itália, a chamada "Giro d'Italia". A competição termina neste domingo, mas o ciclista português Afonso Eulálio já caiu do grupo dos favoritos. Foto: Luca Zennaro/EPA

Nada sabe melhor do que um gelado nesta onda de calor e dois macacos num zoológico de Nova Deli, na Índia, não perderam a oportunidade na quarta-feira, que registou temperaturas a rondar os 44ºC. Foto: Rajat Gupta/EPA
Nada sabe melhor do que um gelado nesta onda de calor e dois macacos num zoológico de Nova Deli, na Índia, não perderam a oportunidade na quarta-feira, que registou temperaturas a rondar os 44ºC. Foto: Rajat Gupta/EPA

Valeu-lhe o penteado loiro "à Trump". Este búfalo albino, de 700 quilos, escapou na quarta-feira do sacrifício no Eid al-Adha, no Bangladesh, após uma intervenção de última hora do governo. Por ser apelidado de Donald Trump, o animal já foi transferido para um jardim zoológico local por "invulgar interesse público". Foto: Monirul Alam/EPA
Valeu-lhe o penteado loiro "à Trump". Este búfalo albino, de 700 quilos, escapou na quarta-feira do sacrifício no Eid al-Adha, no Bangladesh, após uma intervenção de última hora do governo. Por ser apelidado de Donald Trump, o animal já foi transferido para um jardim zoológico local por "invulgar interesse público". Foto: Monirul Alam/EPA

Está quase na hora de dizer "o futuro está aqui". No centro do distrito de Gangdong, em Seul, modelos-robot já participam em desfiles de moda e até já há roupas pensadas para os corpos de metal. Foto: Jeon Heon-kyun/EPA
Está quase na hora de dizer "o futuro está aqui". No centro do distrito de Gangdong, em Seul, modelos-robot já participam em desfiles de moda e até já há roupas pensadas para os corpos de metal. Foto: Jeon Heon-kyun/EPA

Ainda falta um pouco até construir uma base na Lua. Um foguetão da Blue Origin explodiu na quinta-feira à noite, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Sem feridos a registar, a empresa de Jeff Bezos faz parte dos planos da NASA para a exploração do satélite natural da Terra e afirmou ter sofrido "uma anomalia" durante o teste aos motores. Imagem: SpaceflightNow
Ainda falta um pouco até construir uma base na Lua. Um foguetão da Blue Origin explodiu na quinta-feira à noite, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Sem feridos a registar, a empresa de Jeff Bezos faz parte dos planos da NASA para a exploração do satélite natural da Terra e afirmou ter sofrido "uma anomalia" durante o teste aos motores. Imagem: SpaceflightNow

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