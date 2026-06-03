Palácio Nacional da Ajuda reabre este ano e vai revelar salas "fechadas ao público desde 1826"

Obras “fundamentais”, que também são “um sonho”
À Renascença, o diretor do PNA descreveu obras que “representam um sonho”. José Alberto Ribeiro afirmou que “através de orçamentos normais de Estado não haveria capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, como estamos agora a fazer”.
Além de “todos os telhados e saguões estarem a ser renovados”, o historiador adianta que os trabalhos de requalificação incluem “salas que nunca tiveram intervenção e algumas que nem eletricidade tinham”. Uma delas fica no topo do Torreão Sul, “que nunca chegou a ser utilizado” e onde “o estado de degradação” estava muito avançado.
“Todos estes trabalhos de conservação e restauro são fundamentais para preservar este património e, sempre que possível, mostrá-lo ao público”, asseverou o diretor do PNA. “Que fique para muitas gerações e, acima de tudo, que não caia na ruína e não se perca”, rematou.
O Palácio da Ajuda começou a ser construído no início do século XIX e passou a ser a residência oficial da família real portuguesa a partir do reinado de D. Luís I. Com a Implantação da República Portuguesa, em 1910, o edifício foi encerrado até à sua reconversão em museu, que abriu as portas em 1968.
*Edição de Ricardo Vieira