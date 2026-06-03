Palácio Nacional da Ajuda reabre este ano e vai revelar salas "fechadas ao público desde 1826"

As obras de conservação e restauro no Palácio Nacional da Ajuda (PNA), iniciadas há pouco mais de um ano, estão na reta final. O presidente do Património Cultural, Instituto Público (PC, I.P.), João Soalheiro, disse aos jornalistas que a intervenção é “multivetorial”, com vários espaços afetados.

“São várias empreitadas em simultâneo”, explicou, “a maior das quais nas coberturas”, numa área que contempla dez mil metros quadrados de telhas e onde o investimento ascende aos 6,5 milhões de euros.

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Os trabalhos, que incidem ainda sobre a estrutura e as fachadas do edifício, vão permitir a abertura de três salas “fechadas ao público desde 1826”, como o ateliê do rei D. Luís, afirmou Soalheiro.

“Estamos também a intervir nos sanitários de todo o equipamento museológico, no museu propriamente dito e em várias áreas funcionais”, acrescentou.