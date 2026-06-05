A vida na corda bamba. Veja as fotos da semana

A terminar a semana, uma seleção das melhores fotografias destes primeiros dias de junho.

05 jun, 2026 - 23:10 • Catarina Magalhães e Ricardo Vieira. Fotos: Lusa e EPA



Em semana de greve geral em Portugal contra a reforma laboral apresentada pelo Governo, quatro portugueses conquistaram a Liga dos Campeões. Foi mais um dia no escritório para Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos. Parece fácil. Também um equilibrista andou na corda bamba a 180 metros de altura, a natureza deslumbrou na Hungria e a guerra continua no Líbano.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Manifestantes cruzam-se nas ruas de Lisboa com trabalhadores da construção civil durante a greve geral, a 3 de junho. Foto: Lara Castro/Renascença
Manifestantes cruzam-se nas ruas de Lisboa com trabalhadores da construção civil durante a greve geral, a 3 de junho. Foto: Lara Castro/Renascença

Só para quem não tem vertigens. O praticante estónio de "slackline" Jaan Roose percorre uma fita com apenas 2 centímetros de largura, suspensa a 180 metros de altura entre os dois edifícios mais altos de Varsóvia, na Polónia. Foto: Piotr Nowak/EPA
Só para quem não tem vertigens. O praticante estónio de "slackline" Jaan Roose percorre uma fita com apenas 2 centímetros de largura, suspensa a 180 metros de altura entre os dois edifícios mais altos de Varsóvia, na Polónia. Foto: Piotr Nowak/EPA

“Portugal Saint-Germain”. Armada portuguesa do PSG (Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos) festeja conquista a segunda Liga dos Campeões consecutiva, ao derrotar o Arsenal. Foto: Firas Abdullah/EPA
“Portugal Saint-Germain”. Armada portuguesa do PSG (Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos) festeja conquista a segunda Liga dos Campeões consecutiva, ao derrotar o Arsenal. Foto: Firas Abdullah/EPA

Um homem no seu carro (muito danificado) por um ataque aéreo israelita que atingiu edifícios em frente ao Jabal Amel Hospital, na cidade de Tiro, no Líbano. Mais de 3.400 pessoas morreram e 10.400 ficaram feridas no país desde o início da mais recente ofensiva de Israel contra o Hezbollah, indica o Ministério da Saúde. Foto: Wael Hamzeh/EPA
Um homem no seu carro (muito danificado) por um ataque aéreo israelita que atingiu edifícios em frente ao Jabal Amel Hospital, na cidade de Tiro, no Líbano. Mais de 3.400 pessoas morreram e 10.400 ficaram feridas no país desde o início da mais recente ofensiva de Israel contra o Hezbollah, indica o Ministério da Saúde. Foto: Wael Hamzeh/EPA

A natureza em todo o seu esplendor. Uma imagem captada por drone mostra um corço num prado coberto por flores, nas proximidades de Gyöngyöspata, no norte da Hungria. Foto: Peter Komka/EPA
A natureza em todo o seu esplendor. Uma imagem captada por drone mostra um corço num prado coberto por flores, nas proximidades de Gyöngyöspata, no norte da Hungria. Foto: Peter Komka/EPA

O ativista queniano Julius Kamau grita palavras de ordem enquanto é detido por polícias à paisana durante um protesto contra uma instalação de quarentena para casos de ébola, em Nairobi, a 2 de junho de 2026. . Foto: Daniel Irungu/EPA
O ativista queniano Julius Kamau grita palavras de ordem enquanto é detido por polícias à paisana durante um protesto contra uma instalação de quarentena para casos de ébola, em Nairobi, a 2 de junho de 2026. . Foto: Daniel Irungu/EPA

Uma mulher e uma criança observam funcionários governamentais a recolher informações durante visitas porta a porta realizadas no âmbito do 16.º Recenseamento Geral da Índia, nos arredores de Srinagar. Foto: Farooq Khan/EPA
Uma mulher e uma criança observam funcionários governamentais a recolher informações durante visitas porta a porta realizadas no âmbito do 16.º Recenseamento Geral da Índia, nos arredores de Srinagar. Foto: Farooq Khan/EPA

Tradição e devoção. Milhares de pessoas nas ruas de Lisboa para a procissão do Corpo de Deus. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Tradição e devoção. Milhares de pessoas nas ruas de Lisboa para a procissão do Corpo de Deus. Foto: António Pedro Santos/Lusa