Desfile de chapéus extravagantes no Royal Ascot 2026

O evento de corridas de cavalos começou esta terça-feira e decorre até sábado, mas, no dia de estreia, o foco esteve nos chapéus.

17 jun, 2026 - 11:55



Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Antes de os cavalos correrem, decorreu o tradicional desfile de chapéus extravagantes do Royal Ascot de 2026.

O evento de corridas de cavalos começou esta terça-feira e decorre até sábado, mas no primeiro dia é sempre habitual que a maior atenção esteja virada para os chapéus.

Numa variedade de cores e estilos, alguns que até deixam de cumprir a função habitual de proteger a cabeça do sol, o desfile percorreu a arena do Royal Ascot, no condado de Berkshire.

Entre os presentes esteve o Rei Carlos III, que optou por usar uma cartola tradicional.

Veja algumas das melhores imagens do desfile de chapéus.


Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Rei Carlos III no desfile de chapéus da Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Rei Carlos III no desfile de chapéus da Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA

Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA
Desfile de chapéus no arranque do Royal Ascot 2026 Foto: Neil Hall/EPA