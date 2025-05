Foram a votos mais de 4700 candidatos de 20 partidos, mas a partir de 18 de maio de 2025, são 230 os deputados que passam a representar Portugal na Assembleia da República. Cada deputado foi eleito a partir de um círculo eleitoral mas, na Assembleia da República, todos representam o povo português.

A Renascença mostra-lhe quem são os 230 deputados eleitos pelos portugueses nas eleições legislativas de 5, em cada círculo eleitoral.

Clique no partido e pesquise por círculo eleitoral ou deslize pela página para explorar. Os partidos com assento parlamentar estão ordenados de acordo com os resultados das eleições legislativas de 2024.