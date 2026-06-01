Mundial 2026: tudo sobre o Campeonato do Mundo
O Mundial 2026 realiza-se nos Estados Unidos, Canadá e México e será o primeiro Campeonato do Mundo com 48 seleções. Acompanhe na Renascença o calendário de jogos, resultados, crónicas, histórias, notícias, artigos de opinião e o percurso de Portugal.
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Perguntas Frequentes
O Campeonato do Mundo vai jogar-se entre 11 de junho e 19 de julho. A estreia acontece no mítico Azteca, na Cidade do México, às 20h00 portuguesas, com um México-África do Sul. O 104º jogo do torneio (a final) será disputado no Estádio New Jersey, em Nova Iorque.
O Mundial 2026 vai jogar-se pela primeira vez em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Os dois primeiros já têm experiência na organização do torneio mais importante do futebol. Os norte-americanos organizaram o Campeonato do Mundo em 1994, enquanto os mexicanos montaram a festa em 1970, quando Pelé conquistou o seu último título pelo Brasil, e 1986, num verão em que Diego Maradona encantou em território mexicano e fez história para o futebol argentino.
O torneio terá 48 seleções, muitas estreantes, que vão estar distribuídas por 12 grupos com quatro equipas cada. Como habitualmente, os dois melhores classificados passam para a fase a eliminar. Os oito terceiros melhor classificados também vão seguir em frente. Surge então a inédita fase 16-avos de final no Campeonato do Mundo. Os quatro semifinalistas vão sempre disputar oito partidas, uma a mais do que até 2022, pois haverá a final e o jogo de terceiro e quarto classificados. Até aqui, os jogos empatados terão o prolongamento, com 15 minutos em duas partes. Se o empate no marcador persistir, haverá o desempate nas grandes penalidades.
Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Monterrey, Nova Iorque, Filadélfia, São Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver. As 48 equipas vão disputar 104 jogos em 16 estádios em território norte-americano, mexicano e canadiano. Todos os campos são de relva natural e têm a mesma dimensão: 68 metros de largura e 105 metros de comprimento. Dos 16 palcos disponíveis para a competição, 11 estão nos Estados Unidos. Já o México disponibiliza três relvados e o Canadá outros dois.
A seleção portuguesa, semifinalista em 1966 e 2006, vai estrear-se no Grupo K no dia 17 contra a República Democrática do Congo (18h00), em Houston. Seis dias depois, a 23 de junho, Portugal defronta o Uzbequistão (18h00), também em Houston. Finalmente, de 27 para 28 de junho, Cristiano Ronaldo e companhia defrontam a Colômbia (00h30), em Miami.
Os portugueses terão de terminar nas duas primeiras posições para controlarem o apuramento para a fase seguinte. Há outra via, que depende de outros também, através do terceiro lugar. Os oito melhores terceiros classificados vão estar nos 16-avos de final.
Se Portugal terminar o Grupo K em primeiro lugar vai tocar-lhe um dos melhores terceiros classificados, nomeadamente dos grupos D, E, I, J ou L. Se a seleção portuguesa passar no segundo posto, o grupo orientado por Roberto Martínez vai seguramente jogar contra o segundo classificado do Grupo L, ou seja, Inglaterra, Croácia, Gana ou Panamá. Há ainda a tal terceira via, através do terceiro lugar: novamente o Grupo L no horizonte, mas desta vez o vencedor desse grupo.