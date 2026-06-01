O torneio terá 48 seleções, muitas estreantes, que vão estar distribuídas por 12 grupos com quatro equipas cada. Como habitualmente, os dois melhores classificados passam para a fase a eliminar. Os oito terceiros melhor classificados também vão seguir em frente. Surge então a inédita fase 16-avos de final no Campeonato do Mundo. Os quatro semifinalistas vão sempre disputar oito partidas, uma a mais do que até 2022, pois haverá a final e o jogo de terceiro e quarto classificados. Até aqui, os jogos empatados terão o prolongamento, com 15 minutos em duas partes. Se o empate no marcador persistir, haverá o desempate nas grandes penalidades.