- Edição da Noite
- 14 mai, 2026
-
Em Destaque
Casa Comum
Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer
13 mai, 2026 - 22:52 • José Pedro Frazão
Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam o processo de revisão constitucional levantado pelo Chega e analisam a anunciada taxa sobre lucros excessivos na energia. No campo europeu, os comentadores do Casa Comum avaliam os impactos da derrota trabalhista nas eleições locais no Reino Unido e antecipam a possibilidade de conversações entre a Europa e a Rússia sobre a Ucrânia.
Veja o Casa Comum em vídeo:
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
- Edição da Noite
- 14 mai, 2026
-
Comentários