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Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

13 mai, 2026 - 22:52 • José Pedro Frazão

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam o processo de revisão constitucional levantado pelo Chega e analisam a anunciada taxa sobre lucros excessivos na energia. No campo europeu, os comentadores do Casa Comum avaliam os impactos da derrota trabalhista nas eleições locais no Reino Unido e antecipam a possibilidade de conversações entre a Europa e a Rússia sobre a Ucrânia.

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Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer
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Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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