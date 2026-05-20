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40 anos de Portugal na Europa. Casa Comum ao vivo no Parlamento Europeu

20 mai, 2026 - 20:27 • José Pedro Frazão

A atribuição da Ordem Europeia do Mérito ao antigo Presidente da República Cavaco Silva é mote para uma edição especial do programa Casa Comum, gravada ao vivo no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

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40 anos de Portugal na Europa. Casa Comum ao vivo no Parlamento Europeu

A atribuição da Ordem Europeia do Mérito ao antigo Presidente da República Cavaco Silva é mote para uma edição especial do programa Casa Comum, gravada ao vivo no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco juntam-se a José Pedro Frazão numa reflexão sobre os 40 anos de Portugal na União Europeia e o papel de Cavaco Silva nesse percurso. Ao debate juntam-se ainda os eurodeputados Ana Vasconcelos (Iniciativa Liberal) e João Oliveira (PCP).

Veja o vídeo do Casa Comum:

40 anos de Portugal na Europa. Casa Comum ao vivo no Parlamento Europeu
40 anos de Portugal na Europa. Casa Comum ao vivo no Parlamento Europeu

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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