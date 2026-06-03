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Greve geral, buscas no PS e Portugal no Conselho de Segurança

03 jun, 2026 - 23:05 • José Pedro Frazão

A greve geral, as buscas no PS e o acordo entre PSD e Chega sobre revisão constitucional são os temas debatidos esta semana no programa Casa Comum, pela socialista Mariana Vieira da Silva e pelo social-democrata Duarte Pacheco. No plano europeu, junta-se ainda a eurodeputada Ana Miguel Pedro para comentar a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança da ONU na vaga da Europa Ocidental.

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A greve geral, as buscas no PS e Portugal no Conselho de Segurança da ONU

Veja o vídeo do Casa Comum:

A Greve Geral, as buscas no PS e Portugal no Conselho de Segurança da ONU
A Greve Geral, as buscas no PS e Portugal no Conselho de Segurança da ONU

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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