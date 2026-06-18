Duarte Pacheco. "Canal de denúncias na PSU faz lembrar a PIDE"

O social-democrata Duarte Pacheco está contra a criação de um canal de denuncias de fraude da Prestação Social Única. A medida está contida na versão apresentada pela Ministra do Trabalho, mas o ex-deputado rejeita esse mecanismo.

"Custa-me muito a aceitar. Faz lembrar o antigo regime e todos os informadores da PIDE. Tem que ser o Estado a fazê-lo e ir à procura de pessoas que estejam a receber indevidamente e responsabilizá-las por isso", argumenta Duarte Pacheco no programa " Casa Comum" da Renascença.

O ex-deputado defende mais fiscalização e sustenta que o PS erra ao alegadamente não reconhecer a existência de fraudes nas prestações sociais.

"O Partido Socialista peca por não querer reconhecer que também neste regime de prestações existem excessos e pessoas que recebem indevidamente os apoios", acusa Duarte Pacheco.

PS disposto a apoiar mais fiscalização

Em resposta Mariana Vieira da Silva fala nas "prestações sociais mais escrutinadas que o país tem" para logo a seguir deixar uma garantia. "Se estivesse em causa introduzir aqui novos elementos de fiscalização e controlo, o Partido Socialista não se oporia, porque compreendemos que é importante que esta medida esteja blindada do ponto de vista da sua resposta social", contrapõe a antiga ministra do PS.

Para a ex-governante o Governo está a fazer uma escolha " clara e deliberada" de parceria com o Chega , insistindo em medidas "que sabe que são inconstitucionais" e que "querem misturar o tema dos imigrantes, que todos sabemos que são residuais na recepção deste tipo de apoios sociais".