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Casa Comum
Os problemas com as estatísticas, os exames e muito calor
01 jul, 2026 - 22:49 • José Pedro Frazão
A socialista Mariana Vieira da Silva e o social-democrata Duarte Pacheco comentam a reavaliação dos dados sobre população pelo INE e os problemas em torno da realização e correção das provas nacionais e acesso ao ensino superior. No plano europeu, os comentadores do Casa Comum avaliam se Portugal e a Europa estão preparados para fenómenos extremos como as ondas de calor que estamos está a viver.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
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