Alta velocidade. Segunda fase da linha Porto - Lisboa em consulta pública até 21 de março

Já começou a consulta pública para a segunda fase da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. Os documentos do estudo de impacte ambiental sobre o troço entre Soure e o Carregado vão estar disponíveis para recolha da opinião dos cidadãos até 21 de março, no portal Participa. O troço entre Soure, no distrito de Coimbra, e o Carregado, em Alenquer, é o terceiro da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa a entrar em consulta pública, e é o último da linha entre as estações de Porto Campanhã e do Oriente, em Lisboa, com construção prevista na atual fase de desenvolvimento de linhas dedicadas a comboios de alta velocidade em Portugal. O concurso para a parceria público-privada de projeto, construção, disponibilização e manutenção deste terceiro troço será lançado no início de 2026, com a fase de projeto e construção a iniciar em meados de 2027. A conclusão está prevista para 2032.

Questionada pela Renascença, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) afirmou, na semana passada, que era "previsível" que a consulta pública desta segunda fase começasse ainda em fevereiro, sendo para isso necessário considerar "conforme" o estudo de impacte ambiental. O estudo foi entregue a 30 de setembro pela Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pelo projeto. Já é conhecido, desde outubro de 2024, que o troço entre Soure e o Carregado vai contar com uma nova estação de alta velocidade em Leiria, que será em Barosa, na margem oeste do rio Lis – a localização do projeto da alta velocidade em 2009. A atual estação ferroviária de Leiria, da Linha do Oeste, é na margem leste. A escolha da localização foi debatida com as entidades locais desde o final de 2023.