"Cartel da banca". Concorrência recorre de anulação de coima milionária

A Autoridade da Concorrência (AdC) vai recorrer da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que anulou uma coima de 225 milhões de euros no caso do chamado "cartel da banca".

"A AdC não deixará de procurar todas as vias possíveis para que seja reapreciada esta questão processual", indica fonte da Autoridade da Concorrência, em resposta à Renascença.



O Tribunal da Relação de Lisboa alegou que os factos deste processo prescreveram em fevereiro do ano passado, mas a AdC rejeita esse argumento e considera que isso não lhe retira razão, apesar de ainda não ter sido notificada da decisão.

O regulador argumenta que infração à Lei da Concorrência tinha sido anteriormente confirmada tanto pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) como pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

O Tribunal da Concorrência "confirmou os factos em causa e as coimas aplicadas" e o TJUE "clarificou a tipologia da infração, ao confirmar que se tratava de uma infração por objeto (expressão do Direito da Concorrência que qualifica as infrações como tão graves que dispensam a prova de efeitos nos consumidores)", sublinha a AdC.