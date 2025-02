Exportações aumentam 2,5% e importações sobem 1,9% em 2024

Os primeiros resultados do ano de 2024 apontam para aumentos de 2,5% nas exportações e de 1,9% nas importações, em termos homólogos, apesar de em dezembro do ano passado ter sido registada uma descida de 2,5% nas exportações.

Na informação divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é indicado que o défice da balança comercial registou um agravamento de 78 milhões de euros, para os 27,9 mil milhões de euros.

Excluindo combustíveis, as exportações aumentaram 2% em 2024 ( tinham subido 0,7% em 2023), enquanto as importações aumentaram 3% (tinha crescido 1,7% em 2023). Neste indicador, o défice da balança comercial atingiu 21,9 mil milhões de euros, agravando-se em 1.328 milhões face a 2023.

No úlimo mês do ano, as exportações caíram 2,5%, depois de terem caído 2% em novembro, enquanto as importações aumentaram 4%, em termos nominais e face a igual período do ano anterior, depois de terem subido 4,6%, pela mesma ordem, em novembro.