Taxas do aço. Empresários mais preocupados com Bruxelas do que com Trump

“Se a Comissão Europeia taxar à China a aquisição de matérias-primas (importadas da China) e, ao mesmo tempo, não taxar os produtos chineses que vêm, por exemplo, através da Turquia, evidentemente que qualquer dia não conseguimos competir minimamente com os produtos chineses e do Oriente. Caminhamos para o suicídio da nossa economia ”, lamenta.

Donald Trump anunciou esta segunda-feira que os Estados Unidos vão aplicar uma taxa de 25% sobre as importações de aço e de alumínio , mas os empresários portugueses do setor estão muito mais preocupados com a taxa de 25% que a Comissão Europeia pretende aplicar ao aço importado da China.

Sobre as novas tarifas anunciadas por Donald Trump, Rafael Campos Pereira assegura que só teriam um real impacto para as empresas portuguesas do sector, se fossem aplicadas não só à matéria prima - ao aço - mas também aos produtos transformados, o que é pouco provável: "Se fossem aos produtos transformados, aí seria inquietante. Mas aquilo que se perspetiva é que, eventualmente, seja aplicado ao aço".

Assim, conclui, a indústria metalúrgica e metalomecânica portuguesa “não é minimamente afetada” pela aplicação dessas taxas. Neste momento, segundo o responsável, cerca de 2,5% das exportações portuguesas são para os Estados Unidos - mil milhões de euros entre 24 mil milhões de euros de exportações para todo o mundo.

A preocupação está, assim, nas taxas europeias que vão ser aplicadas à compra de aço à China - e que deverão ter efeitos retroativos a novembro.

“Isso vai afetar muito mais as nossas empresas, os nossos trabalhadores e o nosso emprego do que as taxas da administração Trump. É um tiro nos pés completo”, atira.