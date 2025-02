Trump usa taxas alfandegárias como "contas de mercearia"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, gere as taxas alfandegárias como “contas de mercearia”, defende Azeredo Lopes, em entrevista à Renascença. O antigo ministro da Defesa considera que o mais recente anúncio, de um agravamento de 25% sobre todas as taxas do alumínio e do aço, serve para arrecadar receita, mas não tem em conta as consequências dentro e fora do país. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Azeredo Lopes defende o reconhecimento do Estado da Palestina, mas não no atual momento. A prioridade nesta altura deverá ser garantir a autodeterminação, sublinha. Nesta entrevista à Renascença, o antigo ministro da Defesa fala ainda da guerra na Ucrânia e do crescimento da extrema-direita na Europa. Estes 25% sobre as taxas no alumínio e aço anunciados por Donald Trump, no fundo, vão afetar todo o comércio internacional, incluindo os EUA e a Europa, e Portugal? É uma coisa interessante, esta interpretação, vamos dizer, muito peculiar do valor das tarifas, é quase uma questão de mercearia. Trump interpreta as tarifas, primeiro, como uma forma direta de proteção da indústria norte-americana, o que não creio que bata muito certo, pelas consequências diretas que vai ter sobre a inflação, a respectiva população e por aí adiante. Depois, são uma fonte de receita, não é uma questão de ação de política externa. Ora, até agora, as tarifas cobradas pelos Estados Unidos, e em muitos casos já são muito elevadas, não ultrapassam 1% do PIB norte-americano. Vamos imaginar que elas dupliquem. Vale a pena uma ação tão disruptiva das relações internacionais, que pode até ter consequências maiores do que esse 1% nas exportações, para ter receitas, para baixar o défice. Está marcada para esta semana, dias 14 e 15, a Conferência de Munique, para discutir o plano de paz para a Ucrânia. Qual é a sua expectativa para este encontro? Há quem aguarde com alguma curiosidade, expectativa se quiser, a intervenção de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. Acho que pode ser interessante, porque se conhece a hostilidade clara dele relativamente à continuação de qualquer apoio à Ucrânia. Vai ser interessante verificar se amaciou o discurso. Há quem diga que, desde que Trump chegou ao poder, que a sua posição se foi alterando. Primeiro, porque percebe que Vladimir Putin não está à espera das ordens de Trump, e isso irrita o Presidente norte-americano. Depois, porque Zelensky foi conseguindo entrar na cabeça de Trump e com esta jogada das terras raras, já não estamos a falar de valores, da proteção da soberania, da integridade territorial, das mortes dos civis neste conflito, da destruição, estamos a falar de dinheiro.

Que é a linguagem de Donald Trump… Exatamente, e que ele transforma imediatamente em garantias. É a linguagem do direito privado, do direito comercial, é no fundo uma garantia para a continuação do apoio. Mas podemos dizer que a Ucrânia está melhor? No terreno, por muito cruel que isto possa parecer, as coisas continuam a correr francamente mal. Independentemente de um lampejo mais ou menos fugaz com a sua intervenção em Kursk. Hoje em dia podemos dizer que várias cidades fundamentais estão a cair, Toretsk já caiu praticamente, Chasiv Yar está muito perto, Pokrovsk, diz-se, também já está praticamente cercada. A continuação do conflito beneficia sempre mais aquele que está a ganhar, independentemente de se dizer que a Rússia está a pagar um custo económico e humano gigantesco. E acredita num processo de paz rápido? Acho que não vai ser assim uma coisa tão radical como aquela que ele [Donald Trump] foi verbalizando durante a campanha eleitoral, acho que os tempos estão um bocadinho diferentes e o próprio Keith Keller, o mediador enviado pelos Estados Unidos, já fala em cedências mútuas, já fala num tempo que já não é o das 24 horas, já espera que possa ser no prazo de 2025. Zelensky também vai falar, prevejo que seja uma coisa mais uma vez bastante apaixonada, bastante proclamatória. Hoje, tristemente, diria eu, Zelensky tem menos impacto, porque os europeus estão também preocupados com a sua própria vida.