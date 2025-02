Cartel da banca. “Para os bancos, o crime compensa”, diz João Paulo Batalha

O vice-presidente da Associação Frente Cívica, João Paulo Batalha, entende que a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de anular a multa de 225 milhões de euros aplicada caso “cartel da banca” significa um “triunfo” para o setor.

“É uma vitória total para a estratégia de defesa dos bancos, que nunca foi propriamente de contestarem os factos. Foi arrastar o processo o mais possível para atingirem o resultado que agora obtiveram que é a prescrição. Significa que para os bancos o crime compensa. Compensa, não só, os 225 milhões de euros de multas que ficam livres de pagar, mas o prejuízo brutal que causaram aos clientes. Estamos a falar de praticamente todos os bancos do nosso sistema financeiro”, refere à Renascença.

João Paulo Batalha fala ainda em “fragilidade total do Estado” perante o que diz ser “o poder de conluio do sistema financeiro”, que não deixa os clientes dos bancos tranquilos.

“Estamos a assistir a um poder impune triunfal dos bancos e do sistema financeiro e a uma incapacidade total do Estado. Os cidadãos só podem olhar para isto com perplexidade e obviamente com alarme. Significa que o Estado, a lei, os tribunais e os próprios reguladores não são capazes de travar este tipo de práticas que acabam por nem sequer ser propriamente contestadas, mas que morrem por prescrição porque fomos incapazes de fazer valer a lei em tempo útil”, aponta.

Em causa estava a troca de informações comerciais entre bancos, que terá ocorrido durante mais de uma década, período durante o qual as empresas revelavam os "spreads" entre si, entre outros dados considerados sensíveis.