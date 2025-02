Tribunal anula coima de 225 milhões no caso "cartel da banca"

[Notícia atualizada às 20h01 - com a reação da Autoridade da Concorrência]

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) anulou a coima de 225 milhões de euros no caso do chamado "cartel da banca", foi esta segunda-feira anunciado. A Autoridade da Concorrência vai recorrer.

Os factos constantes no processo prescreveram em fevereiro do ano passado, de acordo com a interpretação do TRL.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Autoridade da Concorrência (AdC) vai recorrer da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Numa resposta enviada à Renascença, fonte oficial da AdC afirma que o regulador "não deixará de procurar todas as vias possíveis para que seja reapreciada esta questão processual" e nota que a decisão de prescrição da Relação de Lisboa, hoje conhecida, "não retira razão à AdC na condenação dos bancos pela infração à Lei da Concorrência".



A decisão do Tribunal da Relação contraria a Autoridade da Concorrência e a sentença do Tribunal da Concorrência, que em setembro de 2024 condenou 11 bancos portugueses a pagarem uma coima de 225 milhões de euros.

O Tribunal da Concorrência tinha dado como provado que existiu conluio entre as instituições bancárias e que essa atuação prejudicou os consumidores.