Alta velocidade. Exclusão de consórcio da Mota-Engil pode custar “só seis meses” ao segundo troço

Segundo o Código de Contratos Públicos , o prazo mínimo para apresentação de propostas em concursos públicos com publicidade internacional — que é o caso das PPP para a linha de alta velocidade — não pode ser "inferior a 30 dias a contar da data do envio" do anúncio para o Jornal Oficial da União Europeia. Se o anúncio tiver sido enviado há pelo menos 35 dias, o prazo mínimo cai para 15 dias.

A exclusão do consórcio liderado pela Mota-Engil do concurso para construção do segundo troço da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa pode custar “só seis meses” face ao prazo de meados de 2030, na avaliação do ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco. O especialista em ferrovia considera ainda que o novo concurso pode ser lançado “no prazo de um mês”.

O consórcio LusoLAV, liderado pela Mota-Engil, foi excluído do concurso para a parceria público-privada do segundo troço da linha de alta velocidade, segundo o “Jornal de Negócios”. À Renascença, a Infraestruturas de Portugal não confirmou a notícia, apontando apenas que o concurso está na fase do relatório preliminar elaborado pelo júri. O consórcio composto por Mota-Engil, Teixeira Duarte, Casais, Alves Ribeiro, Conduril e Gabriel Couto tem dez dias para se pronunciar na fase de audiência prévia; se a proposta for excluída, o concurso será anulado e terá de ser lançado um novo procedimento.

Para Frederico Francisco, o concurso não precisa de voltar a ficar aberto durante vários meses “se o caderno de encargos não for alterado”.

“Na primeira vez já foram respondidas uma série de questões [das empresas interessadas]”, esclarece o ex-secretário de Estado, apontando que “se agora se lançar um novo concurso com o mesmo caderno de encargos e um valor diferente, tipicamente até é mais rápido do que foi a primeira vez, porque os principais concorrentes já conhecem” as exigências do projeto.

O preço base do concurso — de 1,6 mil milhões de euros — tem sido, segundo a imprensa espanhola, um impedimento para as construtoras de Espanha concorrerem à PPP de construção, disponibilização e manutenção da linha de alta velocidade ao longo de 30 anos. Frederico Francisco estima que esse será o problema na origem do alegado não-cumprimento do caderno de encargos pela LusoLAV neste segundo troço, entre Oiã e Soure.