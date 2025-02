Aeroporto do Porto teve mais do dobro dos passageiros que os três da Galiza juntos

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto, serviu 15,9 milhões de passageiros em 2024, mais do dobro dos três aeroportos internacionais da Galiza (5,9 milhões), segundo dados oficiais divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados dos passageiros transportados nos aeroportos nacionais, o aeroporto do Porto registou 15,9 milhões de passageiros, um crescimento de 4,8% face aos 15,2 milhões transportados em 2023.

Os números de 2024 reafirmam a liderança do aeroporto do Porto enquanto o maior polo aeroportuário no noroeste da Península Ibérica. Os três aeroportos internacionais da Galiza (Santiago de Compostela, Corunha e Vigo) transportaram, em conjunto, 5,9 milhões de passageiros.

Por aeroporto, de acordo com dados da gestora aeroportuária espanhola AENA, Santiago de Compostela serviu 3,6 milhões de passageiros, Corunha 1,2 milhões e Vigo 1,1 milhão. Apenas o aeroporto de Santiago registou um aumento face a 2023 (+2,9%), ao passo que Corunha e Vigo recuaram 1,2% e 6,8%, respetivamente.

O aeroporto de Vigo esteve fechado a maior parte do mês de maio e a Galiza é servida por uma linha de alta velocidade até Madrid, tendo havido um reforço de comboios durante o ano de 2024.

Quanto ao aeroporto do Porto, está prevista para 2032 a criação de uma estação de alta velocidade ferroviária que o ligue, em túnel, até à estação de Campanhã, no Porto (com ligação a Gaia, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa), bem como, posteriormente, a Braga e à Galiza.