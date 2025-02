"Fim da paz social". Tripulantes da TAP criticam cortes nas ajudas de custo

O sindicato que representa os tripulantes de voo da TAP (SNPVAC) revelou que foi surpreendido com a apresentação de uma nova tabela de ajudas de custos, que contempla a redução em vários destinos, e fala em fim da paz social. "Fomos ontem [quarta-feira] confrontados com o anúncio da empresa de uma nova tabela de ajudas de custo e, pasme-se, com efeitos retroativos a janeiro de 2025", lê-se numa carta a que a Lusa teve acesso, enviada esta quinta-feira aos associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). O sindicato garante que, cumprindo o que está estipulado no Acordo de Empresa, reuniu-se com a gestão da companhia aérea para discutir os valores das ajudas.

No entanto, no decorrer da reunião, foram informados pela empresa liderada por Luís Rodrigues da existência de uma nova tabela baseada num estudo encomendado à Mercer, que contemplava uma redução em vários destinos e que a TAP pretendia implementar unilateralmente. "De imediato, a direção do SNPVAC, consciente que essa decisão é da exclusiva responsabilidade da empresa, não deixou de refutar esse estudo, questionando o seu modelo, os pressupostos e inclusive a imparcialidade, acrescentando que qualquer alteração deveria contemplar um aumento das ajudas de custo para suportar a inflação, o aumento do custo de vida nos países de destino, bem como fazer face à desregulada taxa cambial em alguns países", lê-se no mesmo documento. "O SNPVAC não pode aceitar ou anuir a mais uma tentativa de degradação das nossas condições, que começou com a escolha dos hotéis e foi agora alargada às ajudas de custo", refere a entidade liderada por Ricardo Penarróias na missiva com o título "Unilateralmente, o fim da Paz Social".

Mas as contestações do SNPVAC não ficam por aqui, e podem mesmo partir para a esfera judicial. O sindicato revela ainda que, após meses de conversações sobre os horários flexíveis, "os avanços têm sido escassos", tendo mesmo dado "instruções ao departamento jurídico para avançar com ações em Tribunal, caso os tripulantes assim o pretendam, de forma a encontrar uma solução jurídica definitiva sobre este tema". Na visão do sindicato, "a empresa tem de entender de uma vez por todas que não é legisladora. Não pode estar acima da lei, nem discriminar pais que pretendem conciliar a sua vida familiar com a vida profissional". "Lamentavelmente, voltámos aos anos em que a visão da TAP era baseada numa folha de Excel, com os resultados desastrosos que todos sabemos e sentimos na pele. Coincidência ou não, essa regressão iniciou-se com uma simples remodelação na estrutura na cúpula da empresa que, em dois meses, destruiu o que muito demorou a conquistar: uma verdadeira paz social, onde o trabalhador não é apenas um número", acrescenta a direção do SNPVAC. Tendo em conta esta situação, a entidade sindical vai mais longe anunciando que, "de forma oficial e unilateral, a paz social na TAP acabou".