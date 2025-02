Comissão do PRR alerta que atraso na restituição do IVA pressiona tesouraria das IPSS

Os atrasos na restituição do IVA estão a pressionar a tesouraria de muitas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e Misericórdias, que estão no terreno com obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, denuncia na Renascença o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Pedro Dominguinhos diz que está em falta a devolução de metade do IVA, “porque os outros 50% as entidades recebem, mas os 50% remanescentes, a plataforma ainda não permite essa interoperabilidade e essas entidades ainda não tiveram direito ao ressarcimento”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As IPSS e Misericórdias “têm relatado esta dificuldade e que urge resolver de forma transversal , não apenas em investimentos na área social, mas também nos outros investimentos”, diz o responsável, porque a reposição do IVA é algo que está previsto nos diferentes investimentos ao nível do PRR. Pedro Dominguinhos denuncia que estes atrasos estão a obrigar algumas instituições a “ contrair empréstimos bancários ou recorrer a receitas próprias”, porque as obras ficaram com um custo mais elevado do que o previsto, o que significa que o valor da subvenção do PRR foi insuficiente para suportar todo o investimento. O gestor sublinha que “há aqui uma pressão na tesouraria o que tem feito com que várias entidades tenham sofrido um aumento de custos financeiros, porque têm de recorrer à banca” e é essencial resolver a situação rapidamente.

“Em alguns casos pode atrasar as obras, porque os empreiteiros podem decidir a suspensão das obras enquanto não receberem”, diz o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Pedro Dominguinhos admite que teve conhecimento de “dois ou três casos de suspensão por dificuldades de pagamento , portanto, é bom que tenhamos cuidado e as entidades sejam céleres no pagamento para que essas situações não se repitam". Dificuldades em várias plataformas Com as obras a acelerar, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o número de pedidos de pagamentos está a aumentar junto do Instituto da Segurança Social, que não tem conseguido responder com rapidez.

Há dificuldades entre as várias plataformas, nomeadamente da Autoridade Tributária e da Segurança Social, o que faz atrasar os pagamentos. Esta é uma situação para a qual o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR alertou desde o primeiro minuto.

Pedro Dominguinhos garante à Renascença que, desde que assumiu funções, em setembro de 2022, “tem vindo a reportar a necessidade de resolver os problemas”, admitindo que este “é o grande desafio” e que “a questão das plataformas é crucial para garantir todo o fluxo de pagamentos”. Defende que “o problema da resolução das plataformas não é imediato, ou seja, carece de intervenção humana, de perceber exatamente quais são os problemas e, sobretudo, resolvê-los de uma forma estrutural”. Pedro Dominguinhos relata que “nos últimos tempos algumas dessas instituições têm-se deparado com algumas dificuldades de submissão de pedidos de pagamento e o início do ano foi particularmente complexo motivado essencialmente pela dificuldade de validação de faturas no portal da Autoridade Tributária e da interoperabilidade entre as plataformas”, acrescentando que “muitas das situações estão a começar a ser resolvidas”.