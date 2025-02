PRR. Estado com dívida de meio milhão de euros à Misericórdia de Alenquer

O Estado deve meio milhão de euros à Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, um valor relacionado com um projeto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A promessa de devolução às Misericórdias e IPSS da totalidade do IVA cobrado para executar obras no âmbito do PRR foi feita pelo anterior Governo, em junho de 2021.

O objetivo era facilitar a implementação do PRR, uma vez que o financiamento europeu não incluía os 23% de IVA, que pode assumir valores elevados que dificilmente as diferentes entidades, públicas ou privadas, teriam capacidade de suportar.

O certo é que tem havido dificuldades no processo de reembolso deste imposto, pressionando a tesouraria de muitas instituições. É o caso da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, que está a construir uma creche, com dinheiro europeu.