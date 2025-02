Rock in Rio no Parque Tejo contribuiu com 120 milhões para a economia portuguesa

O último estudo do género tinha sido feito em 2008, pela Católica, e na altura apontava para um impacto económico de 63 milhões de euros. Em 16 anos, segundo este novo trabalho, o impacto direto e indireto do evento praticamente duplicou.

São números que surpreenderam até Roberta Medina, vice-presidente do evento: “nós próprios ficamos super surpresos, porque é quase o dobro do que era em 2008 o impacto. Acho que nessa perspetiva, não só ter um espaço com melhor infraestrutura, com mais conforto para o público, com possibilidade de crescer os palcos. Isso se materializou também do nosso lado”.

O último Rock in Rio criou ainda 14 mil empregos temporários, o que equivale a 2.200 empregos com horário completo.

Apenas 20% do público reside em Lisboa. “Um número muito bacana, 60% do público vem de fora da Grande Lisboa. No início a gente tinha 70%, era exatamente o oposto, era 70% da Grande Lisboa”, acrescenta Roberta Medina.

Ainda segundo este estudo, os portugueses que chegam de fora gastam em média, por dia, 49 euros, além do bilhete. Já os estrangeiros gastam 135 euros em média.

No último ano terão participado no Rock in Rio pelo menos 15 mil estrangeiros. Roberta Medina diz à Renascença que querem chegar aos 40 mil em 2026.

“A gente teve 15 mil ingressos vendidos fora, só que a gente não consegue saber os estrangeiros que estavam no evento. Podem ter estrangeiros que compraram aqui, não é? Então o número que a gente usa são 15 mil pessoas e a gente quer que esse número pelo menos dobre ou vá para os 40 mil na próxima edição”, diz.

A próxima edição já está a ser preparada e conta com uma forte aposta na promoção, dentro e fora de Portugal.

“Na hora que a gente foi para o parque e colocou o Palco Mundo ali com a ponte atrás, aquilo mexeu com a perceção do evento a nível internacional. Essa foi uma surpresa para a gente também, porque o Rock in Rio estava sempre muito ligado ao país-mãe, ao Brasil”, explica Roberta Medina.

Com a mudança para o Parque Tejo abriu-se também uma nova perspetiva e um potencial de negócio pouco explorado. “A gente está num cartão-postal de Lisboa, fez uma mudança de perceção do mercado gigantesca, que a gente começou a ver nas matérias internacionais, que foram reportando a edição de 24, nos comentários que iam chegando. Isso abriu a nossa cabeça para um potencial de crescimento, mesmo fora, muito grande”, admite.

Antes mesmo do festival, o Rock in Rio vai andar este ano na estrada, de norte a sul do país e pela Europa, uma Road to Rock in Rio, que começa em junho.

“A gente vai andar pelo país com os nossos palcos, não o palco fisicamente, mas com ativações relacionadas, com pequenos concertos, com festas. A gente vai andar pelas cidades portuguesas, quem sabe também europeias, fazendo festas e já aquecendo, para o pessoal não ficar com essa saudade”, anuncia Roberta Medina.

No parque Tejo também estão a ser preparadas novidades, que passam pela expansão da área do público em 15%, em resposta a queixas registadas em 2024: “a gente está crescendo a área interna de público em mais de 15% para que possa colocar muito mais casas de banho, muito mais áreas de alimentação e bebida e também vamos investir mais nos palcos e nos conteúdos”

Roberta Medina diz ainda que já estão em contacto com bandas e músicos e conta anunciar novidades até ao verão, para o cartaz da próxima edição do Rock in Rio, que irá decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, no Parque Tejo, em Lisboa.