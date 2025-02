BCE regista o maior prejuízo de sempre

O Banco Central Europeu (BCE) perdeu 7.900 milhões de euros em 2024, o maior prejuízo da sua história e seis vezes mais do que em 2023 (-1.300 milhões de euros), devido à subida das taxas de juro.

O BCE disse esta quinta-feira que as perdas serão compensadas por lucros futuros, adiantando que devido a estas perdas, o BCE não distribuirá lucros aos bancos centrais nacionais da zona euro em 2024.

A instituição monetária conseguiu reduzir as suas perdas em 2023, de 7.886 milhões de euros para 1.300 milhões de euros, através da aplicação de provisões para riscos.

"Em 2023, a aplicação integral da provisão para riscos financeiros de 6.620 milhões de euros reduziu as perdas do ano para 1.266 milhões de euros, enquanto em 2024 esta provisão não cobriu as perdas, uma vez que o seu saldo era zero", afirmou o BCE num comunicado.

As perdas de 2024, tal como as do ano anterior, são reconhecidas no balanço do BCE para compensação com lucros futuros.

As perdas seguem-se a muitos anos de lucros substanciais e são o resultado de medidas de política monetária.

O BCE alargou o seu balanço através da aquisição de dívida, principalmente com taxas de juro fixas e prazos de vencimento longos, o que resultou num aumento das responsabilidades, sobre as quais o BCE paga juros a taxas variáveis.

Consequentemente, os aumentos das taxas de juro diretoras do BCE em 2022 e 2023 para combater a inflação elevada na zona euro traduziram-se em aumentos das despesas com juros sobre estes passivos.

No entanto, as receitas de juros sobre a dívida adquirida pelo BCE não registaram o mesmo aumento.