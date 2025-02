Casais com ambos desempregados aumentam 3,0% em janeiro

O número de casais com ambos os elementos desempregados subiu para 5.369 em janeiro, num aumento de 3,0% em termos homólogos, anunciou esta quinta-feira o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 10.738 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 5.369 casais desempregados, em janeiro de 2025, o que representa +1,9%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", afirmou o IEFP no relatório hoje divulgado.

Face a dezembro, a subida foi de 1,9%.

Há já vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

No final de janeiro, estavam registados nos serviços de emprego do continente 337.605 desempregados, dos quais 39,2% eram casados ou viviam em situação de união de facto, num total de 132.564 trabalhadores.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o desemprego registado aumentou 4,7%.

Do total de desempregados registado, 349.338 estão inscritos nos centros de emprego, representando subidas de 4,3% em termos homólogos e de 4,1% em cadeia.