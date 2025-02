Já validou as faturas para o IRS? Prazo termina esta terça-feira

Termina esta terça feira o período para a validação das faturas no portal das finanças. Até esta manhã foram validados 1.427.224.289 documentos, menos cem milhões que o total entregue no ano passado.

De acordo com os dados do portal e-fatura, no ano passado tinham sido validadas 1.508.744.300 faturas de 2023.

As despesas gerais e familiares e os gastos com saúde (42%), continuam a ser as maiores fatias que juntam declarações com número de contribuinte.

A validação das faturas no Portal das Finanças é um passo importante para que as despesas sejam contabilizadas como deduções ao IRS.

Para isso, é necessário passar pelo portal e associar as faturas que tenham ficado pendentes à tipologia correspondente ou registar as que não tenham sido comunicadas.

Esta segunda feira o portal e-fatura esteve vários momentos indisponível devido ao elevado fluxo de utilizadores.