PRR. Depois da denúncia, Estado começa a restituir IVA

Sem revelar os montantes que estão em dívida, fonte do Ministério do Trabalho e Segurança Social revela à Renascença que está “em curso uma operação de restituição do IVA suportado pelas instituições, que abrangerá 46 entidades e restituirá cerca de 1,2 milhão de euros”.

A resposta do gabinete da ministra Maria do Rosário Palma Ramalho foi dada mais de uma semana depois do presidente da comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, ter denunciado na Renascença que os atrasos na devolução do imposto estavam a pressionar a tesouraria de muitas instituições.

