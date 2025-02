Site das Finanças com constrangimentos no último dia para validar faturas

O portal das Finanças onde é possível validar as faturas apresenta, esta terça-feira, alguns constrangimentos, naquele que é o último dia possível para executar esta tarefa.

Ao longo da manhã, quem tenta entrar no site do e-fatura pode deparar-se com a seguinte mensagem: "Por motivos de ordem técnica não nos é possível responder ao seu pedido. Por favor tente mais tarde".

Contactada pela Renascença, fonte do Ministério das Finanças confirma os constrangimentos e garante estar a acompanhar a situação, remetendo esclarecimentos para mais tarde.

Quanto a um possível alargamento do prazo, a mesma fonte não adianta se tal irá acontecer.

Desde que existe o e-fatura que isto acontece

Recorde-se que, esta terça-feira, seria o último dia possível para validar as faturas referentes ao ano de 2024 e já ontem se registaram constrangimentos similares. Este é um cenário que se repete nos últimos anos, como relembra à Renascença a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco.

"Claro que isto não é uma situação nova. Desde que existe o e-fatura que isto acontece", lamenta a especialista, que pede que o prazo seja alargado, uma vez que a culpa não é dos contribuintes.

"O último dia é um dia tão válido como os outros e os sistemas têm de estar operacionais", defende.

Mesmo assim, há quem se tenha antecipado

Os portugueses ouvidos pela Renascença durante a manhã desta terça-feira não deixaram para "a última hora" a validação das faturas no portal da Autoridade Tributária (AT).

Quem esperava pelo seu transporte na estação de metro D. João II, em Vila Nova de Gaia, revela ter já comunicado com antecedência. Paula já o fez há "uma semana".

"Quando ouço as notícias sobre a data limite começo a tratar disso. Quem está nas redes sociais está sempre em cima do acontecimento", diz.

Para esta senhora, não há razão para prolongar o prazo, uma vez considera a plataforma "bastante amigável". O jovem Tiago Teixeira, que ainda vive com os pais, partilha desta opinião.

"É uma plataforma intuitiva, mas é complicado saber em que categoria colocar algumas faturas", lamenta.

Domingos Silva tem a mesma queixa, mas desvaloriza. Foi "validando as faturas ao longo do ano".

"Há uma ou outra fatura que uma pessoa tem um pouco de dificuldade mas, de maneira geral, acho que a plataforma funciona bem", considera.

[Notícia atualizada às 11h59 de 25 de fevereiro de 2025 para acrescentar declarações da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados]