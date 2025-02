Wall Street fecha em baixa com efeitos negativos da incerteza política

A bolsa nova-iorquina encerrou esta segunda-feira tendencialmente em baixa, com a recuperação esperada, depois da queda forte de sexta-feira, a ser impedida por um recuo de algumas das mega capitalizações do setor da tecnologia.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou uns escassos 0,08%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 1,21% e o alargado S&P500 recuou 0,50%.

“Não houve grande mudança de atitude (dos investidores) em relação a sexta-feira, com as inquietações sobre o arrefecimento ligeiro do crescimento económico nos EUA no primeiro trimestre, bem como sobre a inflação, devido à incerteza política” causada pela Casa Branca, segundo Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

“Os investidores adotaram uma abordagem expectante, com os níveis bolsistas perto dos máximos históricos. Mas para continuarem a subir é preciso provavelmente que a incerteza política comece a dissipar”, com como “primeiro catalisador” as taxas alfandegárias sobre o Canadá e o México, disse este analista à AFP.

Donald Trump, hoje, durante uma conferência de imprensa conjunta, na Casa Branca, com o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que iria aumentar as taxas alfandegárias aplicadas às importações dos EUA provenientes daqueles Estados vizinhos “na data prevista”, isto é, sábado, 01 de março.

Esta declaração, feita pouco antes do fecho de Wall Street, aumentou as perdas do Nasdaq e S&P500 e amputou o Dow Jones de parte dos ganhos.

Mas a praça bolsista também sofreu com os recuos nítidos de várias mega capitalizações.

A ação da chinesa Alibaba caiu mais de 10% em Nova Iorque, depois de o grupo ter anunciado que quer investir 50 mil milhões de euros “nos próximos três anos” na inteligência artificial (IA) e na ‘cloud’ (nuvem, informática desmaterializada).

O anúncio foi feito dias depois de um encontro, considerado de bom augúrio, entre o seu cofundador Jack Ma e o presidente chinês, Xi Jinping.

Já o grupo de análise de dados Palantir perdeu mais de 10%, a quarta sessão consecutiva de perda, depois de ter sido anunciado que o Departamento da Defesa ia rever o seu orçamento.

Com efeito, o Pentágono informou hoje que ordenou uma avaliação das suas despesas para reorientar cerca de 50 mil milhões de dólares para programas mais alinhados com as “prioridades” de Trump, depois d publicação de um artigo do Washington Post a mencionar importantes cortes orçamentais nas forças armadas.