Caixa Geral de Depósitos com lucro recorde de 1,7 mil milhões em 2024

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um lucro recorde de 1,7 mil milhões de euros em 2024, foi esta quinta-feira anunciado em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os resultados de 2024 foram os melhores de sempre, ultrapassando o máximo registado no ano anterior em 34%.



A Caixa Geral de Depósitos vai entregar ao Estado dividendos no valor de 850 milhões de euros.

Menos 176 trabalhadores em 2024

A CGD reduziu 176 trabalhadores em Portugal em 2024, de acordo com as contas do banco público.

No fim de 2024, a CGD tinha em Portugal 6.067 funcionários, menos 176 do que em 2023.

A CGD diz que, no ano passado, "continuou o processo de rejuvenescimento" do quadro de pessoal, tendo havido a contratação de 255 pessoas. Em contrapartida, saíram empregados por reforma (28 pessoas), pré-reforma (234 pessoas) e rescisão por mútuo acordo (sem referir número).

Há vários anos que a CGD tem vindo a promover a saída de trabalhadores mais velhos, designadamente por pré-reformas e rescisões por mútuo acordo.

Já a rede da CGD manteve-se inalterada em 2024, com 512 postos de atendimento entre agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas.