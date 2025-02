OE2024. Excedente da Segurança Social aumenta em janeiro

O saldo da Segurança Social registou um excedente de 722,5 milhões de euros em janeiro, acima dos 513,5 milhões de euros reportados no período homólogo, revelou esta sexta-feira a síntese de execução orçamental.

De acordo com o documento da Direção-Geral do Orçamento (DGO), a despesa efetiva fixou-se em 3.017,9 milhões de euros, quando no período homólogo estava em 2.866,7 milhões de euros.

A receita efetiva, por sua vez, totalizou 3.740,4 milhões de euros, valor que compara com os 3.380,2 milhões de euros contabilizados no ano anterior.

No período em análise, destacam-se rubricas como o subsídio de apoio ao cuidador informal (39,1%), o complemento solidário para idosos (22,2%) e a pensão de sobrevivência (12,8%).

No sentido oposto aparecem, por exemplo, o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-96,6%), os subsídios correntes -- programas operacionais (-58,8%), o subsídio por doença (-14,3%) e as prestações sociais para os beneficiários dos antigos combatentes (-11,1%).