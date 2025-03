Há doze anos que não havia tão poucos desempregados em formação

Há 12 anos que não havia tão poucos desempregados em formação.

De acordo com dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, citados pelo Jornal de Notícias, em 2024 passaram pelos programas ocupacionais cerca de 84 mil e 400 pessoas por mês, menos 12 mil que a média mensal do ano anterior.

Os baixos números do desemprego e a suspensão dos cursos na transição do Governo ajudam a justificar a diminuição de pessoas a frequentar os cursos do IEFP no ano passado.