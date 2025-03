“É pior que as tarifas”: Canadá retirou uísque americano dos supermercados e Jack Daniel's não gostou

A Jack Daniel's, empresa norte-americana, criticou a decisão de várias províncias canadianas de proibir a venda de bebidas alcoólicas provenientes dos Estados Unidos da América.

O chefe da fabricante da Jack Daniel´s - Brown-Forman - disse que tal decisão é “pior que as tarifas”. Na passada terça-feira, Donald Trump anunciou a entrada em vigor de tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México.