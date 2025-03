Há uma subida acelerada do investimento russo em Portugal: terá aumentado 49% nos últimos três anos - ou desde a invasão da Ucrânia.

De acordo com dados do Banco de Portugal, citados este domingo pelo jornal Público, no final do ano passado o investimento russo ultrapassava os 450 milhões de euros.

Ainda segundo o Público, a AIMA - Agencia para a Integração Migrações e Asilo - já retomou a concessão de vistos Gold a cidadãos russos.