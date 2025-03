Protesto anti-Musk convocado para stand da Tesla em Lisboa

Lisboa é umas 50 cidades para onde foi convocada uma manifestação contra Elon Musk, dono da Tesla e apoiante do Presidente norte-americano, Donald Trump, e que estão previstas para os Estados Unidos, Reino Unido e Espanha.

A manifestação de Lisboa, junto ao "stand" da fabricante automóvel norte-americana Tesla no El Corte Inglés, está registada no portal da Internet Tesla Takedown.

As manifestações fazem parte de uma reação crescente na América do Norte e na Europa ao papel do bilionário Musk na Administração do novo Presidente norte-americano, Donald Trump, e a sua iniciativa de cortar gastos públicos através do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

De acordo com a imprensa norte-americana, nos últimos dias foram registados protestos contra a Tesla em cidades como Tucson e Palo Alto (sudoeste), Saint Louis (centro), Dayton e Charlotte (leste).

Os críticos de Trump e Musk esperam desencorajar as compras de veículos elétricos da Tesla, o fabricante automóvel mais valioso do mundo.

Proprietários relataram que os seus veículos Tesla, nos Estados Unidos, foram vandalizados com suásticas pintadas com "spray", semanas depois de Elon Musk ter feito uma saudação nazi.

O valor das ações da Tesla caiu quase um terço desde que Trump tomou posse, embora esteja mais alto do que há um ano. A riqueza de Musk foi atualmente estimada pela revista Forbes em 359 mil milhões de dólares (346 mil milhões de euros).