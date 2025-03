Autoeuropa vai produzir o novo carro elétrico da Volkswagen

A Volkswagen Autoeuropa foi a fábrica escolhida para produzir o novo carro elétrico da Volkswagen, o modelo ID.EVERY1, um investimento que coloca Portugal na vanguarda da transição energética do setor na Europa.

Citado em comunicado, o ministro da Economia, Pedro Reis, congratula-se com o investimento, afirmando que “este é um dia verdadeiramente histórico para Portugal e muito feliz para todos nós”.

Para o governante, “de uma assentada, a economia portuguesa conquista a garantia de produção de um novo veículo elétrico, que assegura o futuro da unidade de Setúbal de uma fábrica de nova geração da Volkswagen, e de uma enorme cadeia de valor de fornecedores nacionais, por muitos anos.”

Ainda segundo o ministro Pedro Reis, com esta decisão da Volkswagen, a economia portuguesa “dá um passo de gigante para contribuir para a reindustrialização verde europeia e para a reinvenção do setor automóvel europeu”.

Por sua vez, Thomas Hegel Gunther, Ceo da Volkswagen Autoeuropa, refere que “é com enorme entusiasmo que assumimos a produção do ID. EVERY1, um modelo que tornará a mobilidade elétrica mais acessível e sustentável na Europa”.

“Esta conquista representa um marco para a Volkswagen Autoeuropa, assinalando a nossa entrada na era da eletrificação”, acrescenta, agradecendo “o apoio do Governo de Portugal, que nos proporcionou as melhores condições para atrair este novo projeto para o país”.

No comunicado do Ministério da Economia salienta-se ainda que “com este novo investimento vai também liderar a necessária transição energética do setor, afirmando-se como uma fábrica de futuro. Além da produção do novo modelo automóvel, a decisão agrega uma fábrica eletrificada de nova geração e a adoção de novos processos de produção e logísticos, bem como a assemblagem robotizada de sistemas de baterias”.

“A fábrica de Palmela vai tornar-se mais eficiente e capaz de competir com fabricantes mundiais, alinhando a empresa, e Portugal, com os objetivos climáticos europeus de neutralidade carbónica, num cenário em que a União Europeia está a limitar a produção de carros a combustão e híbridos”, acrescenta a nota.

O Governo acredita que “em conjunto com este programa de investimentos, da ordem de várias centenas de milhões, esta decisão tem também o potencial de atrair novos fornecedores para Portugal e para o cluster automóvel, nomeadamente no âmbito dos veículos elétricos”.

O investimento da Volkswagen sucede à escolha da Calb e à contratualização de 420 milhões de euros, através da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), em 2024.