Grupo Volkswagen anuncia queda nos lucros em 2024

O grupo automóvel alemão Volkswagen registou lucros de 10.721 milhões de euros em 2024, menos 32,8% do que em 2023, em ambiente competitivo com a China e numa fase de custos crescentes.

A Volkswagen, que vai suprimir 35 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030, informou esta terça-feira que o lucro operacional piorou no ano passado para 19,06 mil milhões de euros (-15,4% em relação a 2023), devido ao aumento dos custos fixos, incluindo despesas pontuais de 2,6 mil milhões de euros, principalmente para reestruturação.

O volume de negócios melhorou no ano passado para 324,7 mil milhões de euros, quase 1% mais do que em 2023, devido ao resultado dos serviços financeiros, mas as receitas das vendas de automóveis caíram para 265,9 mil milhões de euros.

O Grupo Volkswagen vai reduzir o pagamento de dividendos em 30%, para 6,36 euros por ação em bolsa, referente ao exercício de 2024.

A empresa sublinhou ainda que a carteira de encomendas de veículos elétricos na Europa aumentou 88%.

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, disse ao apresentar os números, que o grupo "estabeleceu uma orientação estratégica decisiva" no ano passado.

Blume acrescentou que este ano o grupo vai concentrar-se na implementação das medidas estratégicas de forma consistente.

A Volkswagen espera aumentar o volume de negócios em 5% e alcançar uma margem entre 5,5 % e 6,5 %.