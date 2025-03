Patrões deixam derradeiro apelo contra eleições antecipadas

Neste cenário, explica, “para as empresas portuguesas é o momento de procurar novas parcerias, novos mercados, e para isso precisávamos de um Estado que estivesse operante, atento, fosse um facilitador e um construtor de soluções. Tudo o que está a acontecer é exatamente o contrário”, lamenta.

Para Armindo Monteiro, estas “não são boas notícias” de um ponto de vista económico , “porque o mundo está em transformação, o que eram aliados comerciais do passado hoje parecem ser adversários, há uma aproximação entre forças que tradicionalmente eram opostas”.

A economia e o país precisam de soluções, não dificuldades, avisa o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, quando o Parlamento se prepara para votar uma moção de confiança e para aquela que pode ser a “morte anunciada” do atual Governo.

O líder da Confederação Empresarial de Portugal sublinha, ainda, que os partidos não mostram sentido de responsabilidade. “Portugal não tem tradição de unir esforços na adversidade, politicamente falando, há uma recomposição dos blocos económicos e comerciais e já deveria ser suficiente para que em Portugal nos juntássemos neste momento de vulnerabilidade para a economia portuguesa. Por isso, vemos com alguma preocupação que não haja esse sentido de responsabilidade, em particular dos principais partidos políticos”, diz.

"Há dossiers que estão pendentes"



Na mesma linha, Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), alerta que convocar agora novas eleições legislativas traz incerteza e instabilidade. “O país não pode continuar a andar em eleições constantemente, com o custo que isto tem para o erário público, com o custo que isto tem na vida das pessoas, com o descrédito que isto causa sobre os nossos governantes e os nossos políticos, o país não precisava e não merecia neste momento ter um cenário destes”, diz.

O presidente da AEP destaca ainda as consequências de novas eleições legislativas nesta altura: “vem trazer alguma instabilidade, um clima de alguma incerteza; temos milhares de milhões de euros para executar do PRR, do Portugal 2030, e percebermos que umas eleições provocam sempre aqui um clima de algum standby; há dossiers que estão pendentes, como é o caso da alta velocidade, é o caso da privatização da TAP, o caso da lei laboral, medidas que são necessárias”.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) manifesta as mesmas preocupações e pede “que seja clarificada de forma célere a situação política e governamental em Portugal”.

Incerteza pós-eleitoral?

O presidente da CTP acrescenta que não há garantias de um Governo mais estável, após novas eleições. “Não achamos que esta intranquilidade seja apenas para dois meses, não vemos que das soluções que possam resultar após um cenário eleitoral sejam mais tranquilizadoras ou mais clarificadoras que agora. Dito de outra forma, a necessária maioria governativa, ao que tudo indica, vai estar ainda mais fragilizada”.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) não fala, para já. O presidente remete comentários para depois da votação da moção de confiança ao Governo, marcada para esta terça-feira.