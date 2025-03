Trump vs Canadá. EUA aumenta tarifa do aço para 50%

O Presidente norte-americano Donald Trump disse esta terça-feira que deu instruções ao seu secretário do Comércio para acrescentar uma tarifa adicional de 25% sobre todo o aço e alumínio provenientes do Canadá que entram nos Estados Unidos.

"Em breve irei declarar emergência nacional de eletricidade para as zonas ameaçadas, o que permite que os EUA façam rapidamente o que tem de ser feito pra aliviar esta ameaça abusiva do Canadá", declara.

Antes de terminar, faz nova ameaça: se o Canadá não abandonar tarifas irá "aumentar substancialmente", a partir de 2 de abril, "as tarifas sobre os automóveis que entram nos EUA", com o objetivo de "encerrar de forma permanente o negócio de fabrico de automóveis no Canadá".

"Estes carros podem ser facilmente fabricados nos EUA", assegura, antes de falar outros assuntos relacionados com o país vizinho.

"O Canadá paga muito pouco pela segurança nacional e depende dos EUA para proteção militar. Estamos a subsidiar o Canadá com milhões de dólares por ano. Porquê?", questiona, em letras maiúsculas e com vários pontos de interrogação para, logo a seguir, voltar a defender que "a única coisa que faz sentido" é transformar o país vizinho no "51.º estado". Deixou, inclusive, mensagens aos canadianos, garantindo que, se o país passasse a fazer parte dos EUA, "os impostos seriam substancialmente reduzidos" e os cidadãos estariam "mais seguros do que nunca", com o Canadá a fazer parte da "mais poderosa nação do mundo", que seria "maior melhor e mais forte que nunca".

Para além de anexar o Canadá, Trump também promete "anexar" o "brilhante hino", "O Canada", que continuaria a tocar, "mas agora representando um estado grande e poderoso dentro da maior nação que o Mundo alguma vez viu", exclama.

[Notícia atualizada às 15h12 de 11 de março de 2025 para acrescentar detalhes]