Vendas da Tesla em Portugal caíram mais de 50% em fevereiro

Outras marcas de carros exclusivamente elétricos, como a BYD (marca fortemente apoiada pelo Estado chinês), e a Polestar (marca da Volvo, atualmente detida por um grupo chinês), estão a aumentar as vendas. A BYD venceu 352 carros em fevereiro, aumentando as vendas em 186,2% face ao ano passado, enquanto a Polestar, apesar de continuar apenas nas dezenas, aumentou as vendas em 177,8% (de nove para 25 carros).

Fevereiro continuou a tendência de janeiro e as vendas da Tesla continuaram a cair em Portugal face aos números de 2024. A queda foi de 52,6% no segundo mês do ano , acompanhando a tendência da Alemanha, Itália, França, Noruega, Dinamarca, Suécia e Países Baixos.

O panorama é semelhante no resto da Europa. Na Alemanha, as vendas caíram 76% em fevereiro, segundo dados citados pela Reuters. Ao mesmo tempo, a queda foi de 55% na Itália, 48% na Noruega e Dinamarca, 45% na França, 42% na Suécia, 24% nos Países Baixos e 10% na Espanha.

A queda forte nas vendas segue-se à crescente interferência de Elon Musk na área política, assim como à ligação a Donald Trump através da nova administração da Casa Branca.

Em dezembro de 2024, Musk escreveu um artigo de opinião no jornal “Welt am Sonntag” em que declarou o apoio ao partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, afirmando que tem propostas válidas para a economia e imigração. Já em janeiro, fez uma conversa online com a líder do AfD, e apareceu, por videoconferência, num comício do partido, apontando que “não há problema em ter orgulho de ser alemão”.

Nos EUA, Elon Musk apoiou fortemente a recandidatura de Donald Trump à presidência, inclusivamente com centenas de milhões de dólares em financiamento. Desde a tomada de posse de Trump, Musk tem chefiado um departamento responsável por fazer cortes da administração pública norte-americana, o Departamento de Eficiência Governamental. Na prática, esses cortes têm resultado em despedimentos em grande escala, incluindo em programas importantes como a prevenção de doenças infecciosas.



No espaço europeu, mas fora da União Europeia (UE), foram vendidos mais 21% de carros da Tesla no Reino Unido em fevereiro. Ainda assim, esse crescimento fica abaixo do aumento geral de 42% nas vendas de carros elétricos naquele país.

Na Austrália, as vendas da Tesla caíram 66%. Já as vendas de carros da Tesla produzidos na China caíram 49%, fruto da pressão das marcas rivais.