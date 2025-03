Ouro segue perto de 3 mil dólares por onça e fixa novo recorde

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou esta quinta-feira a União Europeia (UE) com tarifas de 200% sobre champanhe, vinhos e outras bebidas se a taxa de 50% da UE sobre o whisky norte-americano não cair.

Especialistas do banco espanhol de investimento Ba(...)

Como resultado, "o preço do ouro está a subir, uma vez que as negociações sobre as tarifas reduzem o apetite pelo risco" e empurram os investidores "para o metal precioso, que é considerado um valor seguro", disse à AFP Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades.

A UE, a China e o Canadá anunciaram medidas de resposta às taxas alfandegárias de 25% para o aço e o alumínio impostas por Trump e que entraram em vigor na quarta-feira.

O ouro beneficia também de um contexto geopolítico incerto. O Kremlin criticou na quinta-feira a ideia de um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, considerando que daria "uma trégua" ao exército ucraniano, que está em dificuldades na linha da frente, numa altura em que uma delegação dos Estados Unidos deverá apresentar em Moscovo a proposta de Trump.