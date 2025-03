Portugal e Espanha juntos são a maior plataforma turística do mundo

Portugal recebeu em 2024 cerca de 30 milhões de turistas, Espanha recebeu 94 milhões, ou seja, a Península Ibérica, em conjunto, é a maior plataforma turística do mundo, disse esta quarta-feira a vice-presidente da Turismo Centro de Portugal.

Intervindo na apresentação da estratégia conjunta de promoção turística transfronteiriça, que reúne as regiões do Centro e Alentejo e a Extremadura espanhola, hoje apresentada na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), Anabela Freitas defendeu o trabalho conjunto daqueles territórios.

"Temos de trabalhar em conjunto para nos posicionarmos enquanto a maior plataforma turística do mundo", afirmou a responsável.

Na mesma sessão, Jesús Vinuales, diretor do Turismo da Extremadura, enalteceu a parceria "fruto das boas relações" entre as três regiões, argumentando que Portugal é "o fator diferenciador" do turismo naquela região espanhola, por permitir que um visitante conheça dois países.

"Dois países que, antes, viraram as costas um ao outro, estão agora a apertar as mãos", notou.

Já José Santos, presidente do Turismo do Alentejo, referiu que a parceria transfronteiriça é uma "oportunidade para transformar um produto territorial num produto comercial".

"Precisamos de transformar essa potencialidade numa efetiva força de vendas", alegou José Santos, adiantando que a cooperação entre as três entidades "é uma oportunidade" para tornar mais competitivo o território "em alturas do ano em que tem menos procura".

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela Turismo Centro de Portugal (TCP), as iniciativas conjuntas previstas para este ano no âmbito da parceria incluem uma série de ações promocionais, que decorrerão em junho, em Madrid e Lisboa, junto dos meios de comunicação e que terão uma vertente de informação promocional para o público em geral.

Em novembro, em Elvas, está agendado um encontro empresarial que juntará empresários e administrações do setor turístico do Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura.

"Com esta estratégia, o viajante tem a oportunidade de conhecer dois países diferentes num único destino. Estas são regiões que têm continuidade de território e de culturas. Juntos, podemos trabalhar e fazer muito mais pelas nossas gentes, pelos nossos territórios, pela nossa identidade e cultura", assinalou a TCP.

Sobre os produtos turísticos que podem ser promovidos em conjunto, a entidade regional de turismo apontou espaços naturais, como parques nacionais, reservas da biosfera, geoparques, reservas naturais, albufeiras e lagos, mas também a cultura e as tradições, os lugares Património Mundial da UNESCO, os castelos espalhados pelo território, as aldeias históricas ou do xisto, a gastronomia e os vinhos.