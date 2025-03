Elétricos. Governo alarga valor de carros que podem beneficiar de apoio à compra

O Governo vai alargar o valor dos carros elétricos que podem beneficiar do apoio à compra. A notícia é avançada na edição desta terça-feira do “Jornal de Negócios”, que cita fonte do Ministério do Ambiente e Energia.

Segundo o jornal, o valor do "cheque" mantém-se, mas passam a ser elegíveis automóveis ligeiros de passageiros com um valor até aos 55 mil euros, mas só se adquiridos por famílias que necessitem de mais lugares do que o habitual. Para os tradicionais carros de cinco lugares, o limite mantém-se o do ano passado.

De acordo com o Negócios, o valor do apoio mantém-se nos quatro mil euros. A medida deverá ser anunciada até ao fim da semana.

Ainda segundo a mesma fonte, os particulares poderão apresentar a partir da próxima semana, altura em que as candidaturas serão abertas, os pedidos para receberem "cheques" de até quatro mil euros. No caso das IPSS, autarquias e autoridades de transportes, o valor também será o mesmo, nestes casos de cinco mil euros.



Outra condição que se mantém é a necessidade da entrega de um carro para abate. Segundo o Negócios, no ano passado, houve menos pedidos do que o esperado porque as candidaturas apenas foram abertas já perto do final do ano, mas também porque o Governo decidiu condicionar a atribuição dos "cheques" à entrega de um veículo usado com uma idade superior a 10 anos .

Esse fator eliminatório acabou por levar a que parte das candidaturas entregues tenham sido excluídas. Das 775 recebidas, 685 foram aceites, mas 57 chumbaram .