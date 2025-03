Governo aumenta comparticipação nas IPSS em 220 milhões

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e Público, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, anuncia que o novo acordo com o setor social aumenta a comparticipação pública em 219 milhões.

O acordo com o setor social, de cerca de dois mil milhões de euros, é assinado esta terça-feira. Inclui as condições para o próximo ano e um aumento de 219 milhões para 2025. Este valor compara com o aumento do último ano, ainda da responsabilidade do governo anterior, de 61,5 milhões de euros.

Nesta entrevista, a ministra explica ainda que este acordo é celebrado em março para apoiar as instituições, que desde janeiro estão a pagar o salário mínimo atualizado.

Esta é também uma forma de travar eventuais encerramentos. Segundo Rosário Palma Ramalho, “as instituições estão bastante asfixiadas, muitas delas estavam em risco de fechar”.

A medida abrange instituições particulares de solidariedade social (IPSS), misericórdias, associações mutualistas e cooperativas, e visa pagar em parte ou no todo lugares em creches, apoio domiciliário, lugares em lares de idosos ou em residências para pessoas com deficiência.

A governante acredita que, com este reforço orçamental, será possível aumentar a oferta hoje disponível, “até porque as instituições têm um problema de escala”, explica. “Se forem muito pequeninas, sobrevivem pior, se tiverem a possibilidade de ter mais vagas, têm melhores condições de sustentabilidade”, diz.

A ministra espera que este apoio ao setor social “seja continuado”.

