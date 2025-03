Pedro Leal: O podcast permite à Renascença "chegar a outro tipo de audiências"

Questionado sobre a importância dos podcasts na conquista de novos públicos, Pedro Leal afirmou ver este formato como “uma estratégia de programação”, da mesma forma que se faz uma “aposta no humor”.

Os podcasts são “uma estratégia de programação” , de acordo com Pedro Leal, diretor geral de produção da Renascença . Numa sessão que juntou ainda os diretores da Rádio Comercial, Observador e Impresa, a Marktest foram revelados os rankings dos podcasts em fevereiro, mostrando a Renascença na liderança .

Pedro Leal definiu ainda os podcasts como uma forma de “pensar o futuro” e garantir a sustentabilidade das empresas. “A indústria automóvel alemã tinha como garantido o futuro, e hoje em dia não tem”, exemplificando que estas são “situações que nós temos que gerir todos os dias e pensar isto como oportunidades para o futuro”, e que “cada plataforma tem de ser um momento de oportunidade”.

Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, apontou a necessidade de a indústria “entrar” nos podcasts originais, que não são transmitidos em antena. “O passo que falta é o da criatividade, passarmos do spin-off das nossas programações, ir mais ao encontro de uma ideia nova” e, acrescentou, “perder um bocadinho a distância para a necessidade imperiosa de o negócio andar para a frente e, em muitos casos, sobreviver”, porque “as grandes ideias não nascem de um plano de negócios”.

Joana Beleza, subdiretora de áudio e multimédia do grupo Impresa (detentor da SIC e do Expresso), afirmou que já há alguns programas que “têm mais audiência em áudio do que em televisão”, e defendeu a necessidade de considerar o digital como uma área.

“O digital tem de se autonomizar como uma área com meios, tem de ser levada a sério, e não pode sofrer as consequências dos problemas dos meios tradicionais quando está associada aos meios tradicionais, que é muito difícil não sofrer”, defendeu Joana Beleza, sublinhando que cada podcast “deve ter a sua estratégia”.

Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, apontou o podcast norte-americano “Serial” como um momento de mudança no consumo deste formato, que criou comunidade, e não tem dúvidas que o investimento “se justifica” - num momento em que cada novo “podcast plus” do Observador “demora entre sete e nove meses entre a primeira reunião em que fica definido um tema e o momento em que toda a parte de sonoplastia está finalmente fechada”.

Segundo o PodScope, a medição das audiências de podcasts pela Marktest, a Renascença reforçou a liderança nos downloads de podcasts em fevereiro, liderando o ranking com o “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques.