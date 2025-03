Custos do trabalho sobem 3,7% na zona euro e 9,6% em Portugal no 4.º trimestre

Os custos horários do trabalho aumentaram, no quarto trimestre de 2024, 3,7% na área do euro e 4,3% na União Europeia (UE), com Portugal a registar uma subida de 9,6%, face ao período homólogo, divulga o Eurostat esta quarta-feira.

Entre outubro e dezembro de 2024, os custos horários do trabalho registaram os maiores aumentos na Croácia (13,9%), na Polónia (13,8%), na Roménia (13,1%) e na Bulgária (13,0%), com Portugal a registar a oitava maior (9,6%) e a primeira subida menor que 10% depois da Hungria (11,9%), Letónia (11,4%) e Lituânia (10,7%).

O Luxemburgo (0,9%), a França (1,7%) e a Bélgica (82,2%) registaram os mais pequenos aumentos homólogos nos custos do trabalho.

Na zona euro, os custos salariais aumentaram, nos últimos três meses de 2024, 4,1% e os não salariais 2,6%, enquanto na UE as subidas foram, respetivamente, de 4,7% e 3,0%.